;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gaziantepspor'da futbolcular tek yürek!

    Gaziantepspor'da futbolcular tek yürek!

    TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un futbolcuları, süresiz kadro dışı bırakılan takım arkadaşlarına destek verdi.

    Tesisleri önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan futbolculardan ve , kadro dışı bırakılan futbolcular , Muhammed Ildiz ve 'a destek olmak için toplandıklarını söylediler. Serhan Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımda her zaman sıkıntıların olduğunu ancak bu sene en üst seviyeye ulaştığını belirtti.

    Maddi ve manevi destek alamadıklarını savunan Serhan, "Bize bir çözüm de sunmuyorlar. Hem ağabeylerimizin hem de gençlerimizin futbol hayatlarına zarar veriliyor. Bir çözüm üretilmiyor, çare bulunmuyor. Bizim söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor. Elimizden geleni yaptık ama sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyoruz. Takım olarak hepimiz biriz, birbirimizin arkasındayız." şeklinde konuştu.

    Yunus Şencay da takımda süresiz kadro dışı bırakılan 3 sporcuya destek olduklarını kaydederek, sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Bu arada kadro dışı bırakılan futbolculardan Elyasa Süme de Gaziantepspor'daki her futbolcunun zorlu şartlarda mücadele ettiğini kaydetti.

    Muhammed Ildiz ise Gaziantepspor'da futbolcuların asgari ücrete anlaştığını ancak buna rağmen maaşlarının ödenmediğini iddia etti.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gaziantepspor'da futbolcular tek yürek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN