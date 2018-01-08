;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    " sezonu mevcut kadroyla tamamlayacak"

    "Eskişehirspor sezonu mevcut kadroyla tamamlayacak"

    Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden 'un sportif direktörü İzzet Erdoğan, sezonu mevcut futbolcu kadrosuyla bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

    Erdoğan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 'un transfer yapma yasağının devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

    "Mevcut kadromuzla sezon bitirme hedefindeyiz. Şu ana kadar kulübümüzün 14 profesyonel futbolcusunun ödemelerini yerine getirdik. Ödemesi yapılmamış 4 futbolcu var. Bunlardan biri olan Dorukhan Toköz'ün ödeme tarihi henüz gelmedi. Geriye kalan üç futbolcu olan Kaan Kanak, ve Gökhan Siverek için bugün ve yarına ait ödeme planı yapıldı. Bu futbolcuların kulüpte kalacağına inanıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 10,4 milyon lira ödeme yaptık. Söz konusu üç futbolcuyla ilgili sorun yaşayacağımıza inanmıyorum. Kampımızı tamamlayıp, ligin ilk maçı olan İstanbulspor karşılaşmasına mental ve fiziki olarak hazır olacağız."

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Eskişehirspor sezonu mevcut kadroyla tamamlayacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN