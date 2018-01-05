Gaziantepspor, ikinci yarıya hazırlanıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, 2 gündür futbolcuların çalışmalara başladığını belirterek, ikinci yarı çok daha iyi bir takım olmayı hedeflediklerini bildirdi.
Durmaz, yaptığı açıklamada, kulüpte yaşanan sorunların çözümü ve ligin ikinci yarısında sportif başarı elde edebilmek için çaba gösterdiklerini söyledi.
Bu kapsamada futbolcuların kulüp tesislerinde idmanlara çıkmaya başladığını anlatan Durmaz, "2 gündür futbolcularımız hocamızla beraber çalışmalara başladı. Ümit ediyorum ki ikinci yarı çok daha iyi bir takım olacağız." dedi.
Takımın sportif başarı için mücadele ederken kendilerinin de kulübün mali olarak toparlanması için görüşmeler yaptığını aktaran Durmaz, şöyle konuştu:
"Kongre kararı aldık ama o zamana kadar elimizden geldiğince sıkıntıları çözebilecek adım atmaya çalışıyoruz. Çünkü biz Gaziantepspor'un yaşamasını istiyoruz. Bu anlamda görüşmeler yapıp, mali kaynak arayışlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kısa zamanda gereken bütçeyi oluşturup, takımın sıkıntılarını da çözmüş olacağız."
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:28
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‘Janssen’ etkisiyle kaldı
Toplam 8
Yorum
alik persie ve fernandao oldukça fb şampiyon olamaz.yerine alınmasa bile kiralık çok oyuncu var.
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3 büyüklerden Münir Özkul mesajı
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK MEKANI CENNET OLSUN NURLAR İÇİNDE YATSIN. (ADAM)LARIN NESLİ TÜKENİYOR BÖYLE ASİL VEFAKAR CEFAKAR İNSANLAR GÜNÜMÜZ NESLİNDEN (ÇIKAR MI.!?)
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Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı
Toplam 1
Yorum
gSLI Bu adam hala top oynuyor helal olsun valla...
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