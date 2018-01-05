1. Lig hakemleri, FIFA Atletik Testi'ne katıldı
Antalya'da 1. Lig hakemleri ile yardımcı hakemler, FIFA Atletik Testi'ne katıldı.
Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen 2017-2018 sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nin dördüncü gününde, 1. Lig hakemleri ile yardımcı hakemler, Kepez ilçesindeki Zeytinköy Atletizm Sahası'nda, FIFA Atletik Testi'ne tabi tutuldu.
MHK Fiziksel Gelişim Uzmanı Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan, testlerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakemlerin 6 defa 40 metre ardından 40 defa 75 metre koşacaklarını belirterek, "Hakemlerimiz yılda iki defa bu testlere tabi tutuluyor. Maçlara katılmaları için bu testlere girmeleri ve testleri geçmeleri gerekiyor. Testlere 48'i yardımcı hakem olmak üzere toplam 71 hakem katılıyor." diye konuştu.
Testin 10 kişilik ekip tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Bozdoğan, hakemlerin eğitim kampında olduğunu ve pazar günü kampın tamamlanacağını kaydetti.
Testte, hakemlerin koşu süreleri ve fiziksel yeterlilikleri ölçüldü.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:50
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Nabir Dirar o listede
Toplam 4
Yorum
koyucu sağ bek olarak iyi ama sağ açık olarak hiçte iç açıcı bir performans sergilemedi 1-2 maç haricinde.
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Kevin gitmek istiyor mu?
Toplam 1
Yorum
emre hocam bu oyuncuyu alın boyle oyuncu bıta tekgelmez mırsallas galatasarayda basarılı olacak
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Persie dönemi bitti
Toplam 18
Yorum
yavuz bence gitsin gidecekler arasında başkanında artık çekilmesi gerek koskoca takımı mafetdi bitirdi yeter çekilsin aziz bey çiftligi oldu
1. Lig hakemleri, FIFA Atletik Testi'ne katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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