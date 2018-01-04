Grandmedical Manisaspor'da İsmail Haktan krizi
TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve maddi krizden çıkmak için mücadele veren Grandmedical Manisaspor'da takımın önemli gol ayaklarından İsmail Haktan da ayrılık kararı aldı.
Yaşanan ekonomik sıkıntıdan olumsuz etkilenen deneyimli futbolcu, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını gerekçe gösterip kararını başkan Abdullah Mergen ve teknik direktör Fatih Tekke'ye iletti. Birçok takımın transfer listesinde olan İsmail'in bonservisini alabilmek için kulüpten alacağı olan 550 bin TL'yi bırakacağı bildirildi. İsmail'in Boluspor'la anlaşma sağladığı iddia edildi.
İsmail Haktan, daha önce şike soruşturması kapsamında bir süre forma giyemedikten sonra aklanmıştı. Manisaspor'da daha önce Dimov ve Atiemwen alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshetmişlerdi. Siyah-beyazlılarda İsmail'in yanı sıra yine parasını tahsil edemeyen kaleci Emrullah ve Zahit de ayrıldı. Başkan Abdullah Mergen'in futbolculara yarına kadar ödeme sözü verdiği de bildirildi. Öte yandan Manisaspor'un vergi ve SGK borcu yapılandırması taksitleri kapsamında Manisa Vergi Dairesi'ne 630 bin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 302 bin TL ödeme yaptığı açıklandı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:09
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Volkan Şen bombası
Toplam 23
Yorum
Madem bu kadar transfer yapacaktık niye Fatih Terim'i getirdik? Rodri-Yasin-Feghouli'yi bi kullan önce, kanat kıtlığı mı var anlamadım.
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15 dakika görüşebilir miyiz!
Toplam 7
Yorum
N0_Name Belhanda'dan beklentilerimiz çok. Bir kısmını karşılayabildi şimdiye kadar. Umarım Terim yönetiminde daha iyi bir Belhanda izleriz
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VİDEO VAR HATA YOK
Toplam 9
Yorum
Yorumcu Daha kötü olur. Video dan izleyerek taraf tutacaklar artık. Yorumcuların çoğu taraf olacak ve bahane kalmayacak. Millet futboldan soğuyacak.
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