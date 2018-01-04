 Altınordu'ya ilk ikaz – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'ya ilk ikaz

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>'ya ilk ikaz

    1'inci Lig ekiplerinden , Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında 2'nci Lig'de mücadele eden Sancaktepe Belediyespor'a 3-1 yenilerek tehlike sinyali verdi. İzmir ekibinin yediği ilk golde stoper Recep, ikinci golde ise kaleci Berke'nin pas hataları göze çarparken, 'nun tek golünü Erdoğan kaydetti.

    Teknik direktör , defansif hatalar nedeniyle mağlup olduklarını ve savunmaya acilen transfer yapmaları gerektiğini vurguladı. Genç futbolcuların yanına tecrübeli isimler almaları gerektiğin söyleyen Eroğlu, takviye çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Göztepe'den stoper Emre Can'a talip olan Altınordu, bu futbolcunun menajeriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Altınordu, Osmanlıspor'dan Hasan Kılıç ve Gazişehir Gaziantep'ten Okan'la da ilgileniyor.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:08
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