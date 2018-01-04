Altınordu'ya ilk ikaz
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Sancaktepe Belediyespor'a 3-1 yenilerek tehlike sinyali verdi. İzmir ekibinin yediği ilk golde stoper Recep, ikinci golde ise kaleci Berke'nin pas hataları göze çarparken, Altınordu'nun tek golünü Erdoğan kaydetti.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, defansif hatalar nedeniyle mağlup olduklarını ve savunmaya acilen transfer yapmaları gerektiğini vurguladı. Genç futbolcuların yanına tecrübeli isimler almaları gerektiğin söyleyen Eroğlu, takviye çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Göztepe'den stoper Emre Can'a talip olan Altınordu, bu futbolcunun menajeriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Altınordu, Osmanlıspor'dan Hasan Kılıç ve Gazişehir Gaziantep'ten Okan'la da ilgileniyor.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:08
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Volkan Şen bombası
Toplam 23
Yorum
Madem bu kadar transfer yapacaktık niye Fatih Terim'i getirdik? Rodri-Yasin-Feghouli'yi bi kullan önce, kanat kıtlığı mı var anlamadım.
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15 dakika görüşebilir miyiz!
Toplam 7
Yorum
N0_Name Belhanda'dan beklentilerimiz çok. Bir kısmını karşılayabildi şimdiye kadar. Umarım Terim yönetiminde daha iyi bir Belhanda izleriz
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VİDEO VAR HATA YOK
Toplam 9
Yorum
Yorumcu Daha kötü olur. Video dan izleyerek taraf tutacaklar artık. Yorumcuların çoğu taraf olacak ve bahane kalmayacak. Millet futboldan soğuyacak.
Altınordu'ya ilk ikaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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