Gaziantepspor tarih oluyor
Türk futbolunun köklü ekibi, kulübü kapatma kararı aldı. Kötü haber resmi siteden açıklandı, “Gaziantepsporsuz yeni yılınız kutlu olsun” mesajıyla yayınlandı
'BİZLERE SAHİP ÇIKILMADI'
"Kulübün yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verdik. Tüm çabalarımıza ve mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık. Bizler 16-17- 18 yaşında bu mücadeleyi vermeye çalışan futbolcular olarak tüm Gaziantep halkından özür dileriz. Direndik ama kazanamadık. Yüreğimizi ortaya koyduk ama olmadı. Ne yaptıysak biz gençlere sahip çıkılmadı. 49 yıl önce bu koca çınarı kuranlar bizleri affedin. 50. yılında torunlarınız kapatıyor."
Anahtar Vali'ye teslim edilecek
Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulübün anahtarını bugün Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim edeceklerini söyledi. Bekledikleri desteğini alamadıklarını kaydeden Durmaz, "Bize sahip çıkılmadı ve yönetim kurulu olarak kulübü kapatma kararı aldık" diye konuştu.
Cenk'ten vefa
Beşiktaş'ın yıldız ismi Cenk Tosun, 4 sezon formasını giydiği Gaziantepspor için açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından G.Antep'te oynadığı dönemden bir fotoğraf paylaşan Cenk, altına da şunları yazdı: "Bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olan Gaziantepspor'a, Gaziantep şehri sahip çıkmalıdır. Büyük Gaziantepspor taraftarı, bu çınarın yıkılmasına göz yummamalıdır."
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:19
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
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