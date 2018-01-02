 Gaziantepspor tarih oluyor – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    tarih oluyor

    Gaziantepspor tarih oluyor

    Türk futbolunun köklü ekibi, kulübü kapatma kararı aldı. Kötü haber resmi siteden açıklandı, “Gaziantepsporsuz yeni yılınız kutlu olsun” mesajıyla yayınlandı

    Geçtiğimiz sezon sonunda tam 27 yıl mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden ve TFF 1. Lig'de yarışan Gaziantepspor'dan kötü haber... Mali anlamda zor günler geçiren, genç futbolcularla yoluna devam eden kırmızı-siyahlılar, önceki gece saatlerde resmi sitesi aracılığıyla gündeme bomba gibi düşen bir bildiri yayınladı. Futbolcular ve kulüp personeli adına yapılan ve 'Gaziantepsporsuz yeni yılınız kutlu olsun' başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    'BİZLERE SAHİP ÇIKILMADI'
    "Kulübün yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verdik. Tüm çabalarımıza ve mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık. Bizler 16-17- 18 yaşında bu mücadeleyi vermeye çalışan futbolcular olarak tüm Gaziantep halkından özür dileriz. Direndik ama kazanamadık. Yüreğimizi ortaya koyduk ama olmadı. Ne yaptıysak biz gençlere sahip çıkılmadı. 49 yıl önce bu koca çınarı kuranlar bizleri affedin. 50. yılında torunlarınız kapatıyor."

    Anahtar Vali'ye teslim edilecek
    Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulübün anahtarını bugün Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim edeceklerini söyledi. Bekledikleri desteğini alamadıklarını kaydeden Durmaz, "Bize sahip çıkılmadı ve yönetim kurulu olarak kulübü kapatma kararı aldık" diye konuştu.

    Cenk'ten vefa
    Beşiktaş'ın yıldız ismi , 4 sezon formasını giydiği Gaziantepspor için açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından G.Antep'te oynadığı dönemden bir fotoğraf paylaşan Cenk, altına da şunları yazdı: "Bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olan Gaziantepspor'a, Gaziantep şehri sahip çıkmalıdır. Büyük Gaziantepspor taraftarı, bu çınarın yıkılmasına göz yummamalıdır."

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:19
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