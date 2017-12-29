Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde mücadele eden 18 kulüp, TFF'ye yazılı olarak başvurup ikinci yarının bir hafta geç başlamasını talep etti.

TFF tarafından talebin kabul edilmesi üzerine ligin 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının tarihleri birer hafta ileriye kaydırıldı.

Ligde 23. hafta müsabakaları ise 20, 21, 22 Şubat tarihlerine denk gelen hafta içerisinde oynanacak.