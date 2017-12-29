 TFF 1. Lig'de ikinci yarı bir hafta geç başlayacak – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    1. 'de ikinci yarı bir hafta geç başlayacak

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> 1. <a href="/index/lig?id=5281a94c-954e-41d5-a6da-1a5d8af48b0d" class="" rel="tag">Lig</a>'de ikinci yarı bir hafta geç başlayacak

    1. 'de ikinci yarının başlangıcı bir hafta ileri alındı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamaya göre, ligde mücadele eden 18 kulüp, 'ye yazılı olarak başvurup ikinci yarının bir hafta geç başlamasını talep etti.

    TFF tarafından talebin kabul edilmesi üzerine ligin 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının tarihleri birer hafta ileriye kaydırıldı.

    Ligde 23. hafta müsabakaları ise 20, 21, 22 Şubat tarihlerine denk gelen hafta içerisinde oynanacak.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    1. 'de ikinci yarı bir hafta geç başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN