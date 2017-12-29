TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlangıcı bir hafta ileri alındı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde mücadele eden 18 kulüp, TFF'ye yazılı olarak başvurup ikinci yarının bir hafta geç başlamasını talep etti.
TFF tarafından talebin kabul edilmesi üzerine ligin 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının tarihleri birer hafta ileriye kaydırıldı.
Ligde 23. hafta müsabakaları ise 20, 21, 22 Şubat tarihlerine denk gelen hafta içerisinde oynanacak.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:05
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Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun teşekkürü
Toplam 1
Yorum
Özgür Başakşehirin en büyük dezavantajı istanbul takımı olması ismini değiştirip kocaelispor aydınspor diyarbakırspor yapsın full taraftarla oynar
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Rövanş maçlarının programı açıklandı
Toplam 1
Yorum
behcet Hayırlı Olsun
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Everton Menajeri açıkladı! Cenk Tosun...
Toplam 9
Yorum
Ali BJK isi cozdu gercekten, o paralari etmeyen oyunculari sat ve gittikleri yerlerde surunsunler ve yari fiyatina geri al. Helal olsun be
TFF 1. Lig'de ikinci yarı bir hafta geç başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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