 Çaykur Rizespor, ilk transferini gerçekleştirdi – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    , ilk transferini gerçekleştirdi

    <a href="/index/caykur-rizespor?id=277aa26f-70d3-4a76-a04a-294d6c0f6af7" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a>, ilk transferini gerçekleştirdi

    TFF 1’inci Lig’de zirve mücadelesi veren ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren , Süper Lig ekibi dan orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

    Yeşil-mavili takımın Basın Sözcüsü Hasan Bakır, ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Çaykur Rizesporumuz Sivasspor'da forma giyen ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 'e kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

    BU SEZON 8 MAÇTA FORMA GİYDİ
    30 yaşındaki orta saha oyuncusu Galip Güzel, bu sezon formasıyla Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 8 maçta 417 dakika süre aldı, 1 asistlik performans sergiledi.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:32
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