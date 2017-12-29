 Altınordu'da Eroğlu kursta – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'da Eroğlu kursta

    Altınordu'da Eroğlu kursta

    1. Lig ekiplerinden 'nun teknik direktörü , Antalya'daki UEFA Pro Lisans Kursu'nda yerini aldı. Aralarında Alpay Özalan, , , Saffet Akbaş, Orhan Atik gibi teknik adamların yer aldığı kurs 15 gün sürecek. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ile birlikte alanlarında uzman 18 eğitimciden ders alan Eroğlu, nisan ayında İsviçre'de kursa devam edecek. Mayıs'ta yine Türkiye'de yapılacak son eğitim seminerine girecek Hüseyin Eroğlu, Avrupa'nın her ülkesinde geçerliliği olan, takım çalıştırabilecek ehliyet olarak kabul edilen UEFA Pro Lisans sahibi olacak.

    Öte yandan 2-8 Ocak'ta Antalya Belek'te kampa girecek Altınordu, 3 Ocak'ta Sancaktepe Belediyespor, 6 Ocak'ta ise Bursaspor'la hazırlık maçları oynayacak.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:40
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