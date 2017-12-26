 A.Gücü atakta – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    A.Gücü atakta

    A.Gücü atakta
    TFF 1. Lig'in ilk yarısını 34 puanla lider tamamlayan Ankaragücü, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

    Sarı-lacivertlilerin Bursaspor forması giyen Joshua John'un transferi için girişimlere başladığı belirtildi. Bu sezon yeşil- beyazlılarda 8 maçta 477 dakika süre alan 29 yaşındaki Hollandalı sol kanat, 2 asist yapma başarısı göstermişti.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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