Eskişehir’de yüzler gülüyor

YAŞANAN mali krize rağmen son 4 haftada 3 galibiyet, bir beraberlikle çıkışa geçen Eskişehirspor'da yüzler gülüyor. Takım kaptanı Erkan Zengin, takımın başarısından başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Sorunların zamanla aşılacağına inanıyorum. Herkes Eskişehirspor'un başarısı için tek yürek" dedi.