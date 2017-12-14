 Eskişehir’de yüzler gülüyor – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Eskişehir’de yüzler gülüyor

    Eskişehir’de yüzler gülüyor
    YAŞANAN mali krize rağmen son 4 haftada 3 galibiyet, bir beraberlikle çıkışa geçen Eskişehirspor'da yüzler gülüyor. Takım kaptanı Erkan Zengin, takımın başarısından başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Sorunların zamanla aşılacağına inanıyorum. Herkes Eskişehirspor'un başarısı için tek yürek" dedi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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