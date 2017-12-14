 Denizlispor alt sıralardan kurtulmak istiyor – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    alt sıralardan kurtulmak istiyor

    Denizlispor alt sıralardan kurtulmak istiyor

    ekiplerinden 'un teknik direktörü , öncelikli hedeflerinin alt sıralardan kurtulmak olduğunu söyledi.

    Erginer, sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini ancak ilk yarının son 2 haftasında alacakları puanlarla her şeyi düzelteceklerini belirtti.

    Önlerindeki iki maçı iyi geçmeleri halinde taşların yerine oturacağını vurgulayan Erginer, "Hedefimiz bu seneyi kazasız, belasız bitirip seneye ligin üst sıraları için adımlar atmak, şampiyonluğa oynamak. İnşallah istediğimiz oyuncuları kadromuza katacağız ve inanıyorum ki taraftarımıza daha rahat maçlar seyrettireceğiz. Amacımız öncelikle alt sıralardan kurtulmak." diye konuştu.

    Erginer, takımın Denizli'nin büyük bir markası olduğunu ve bunun değerini yükseltmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

    " için kümede kalmak başarı olmamalı. Denizlispor'u istediği, özlediği taraftarın görmek istediği yere çıkartmak için buraya geldim. Bu bir süreç, plan ve organizasyon işi. Bu organizasyon göründüğü gibi kolay değil. Bu sadece transfer ve hocanın isteğiyle olacak iş değil. Bu işin içinde herkesin etkisi olması gerekir."

    - "Sağlam adımlar atmak lazım"
    Erginer, transfer yasaklarının bitmesinin ardından takıma faydalı olabilecek futbolcular almak istediklerini ifade ederek, "Denizlispor'u ileri taşıyacak, oyununa katkı koyacak futbolcular almak istiyoruz. Başarılı olmak için sağlam adımlar atmak gerekir. Denizlispor camiasında bu potansiyel var. Bunları sadece doğru planlayıp hayata geçirmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

    En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2010-2011'den beri mücadelesini 'de sürdürüyor. Sezona Yusuf Şimşek yönetiminde başladıktan sonra 'i takımın başına getiren yeşil-siyahlı ekip, ilk 15 haftalık süreçte topladığı 12 puanla 16. sırada yer alıyor.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:35
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