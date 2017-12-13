Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de namağlup lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş'la 28 Kasım'da deplasmanda oynanan ilk maçı 9-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Manisaspor, rövanşta güçlü rakibine karşı iyi bir oyun sergiledi.



Beşiktaş'ın Talisca, Negredo, Caner Erkin, Tolgay gibi yıldızları karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Manisaspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Manisaspor, özellikle ikinci yarıda sergilediği futbolla galibiyeti kaçıran taraf oldu. İlk maçta kalesinde 9 gol gören Emrullah da mücadelede kritik kurtarışlar yaptı. Manisaspor, kupadan elense de evinde güçlü rakibine karşı iyi bir oyunla ligde lider Ankaragücü'yle oynanacak deplasman maçı öncesi moral kazandı.