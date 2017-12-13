 Manisaspor'a kupa morali – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    'a kupa morali

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    TFF 1'inci Lig'de aldığı toplam 9 puan silme cezasıyla düşme hattına demir atan Grandmedical 'da Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Beşiktaş'a karşı sergilenen futbol, camianın yüzünü biraz olsun güldürdü.

    Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de namağlup lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş'la 28 Kasım'da deplasmanda oynanan ilk maçı 9-0 gibi farklı bir skorla kaybeden , rövanşta güçlü rakibine karşı iyi bir oyun sergiledi.

    Beşiktaş'ın Talisca, Negredo, Caner Erkin, Tolgay gibi yıldızları karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan , sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Manisaspor, özellikle ikinci yarıda sergilediği futbolla galibiyeti kaçıran taraf oldu. İlk maçta kalesinde 9 gol gören Emrullah da mücadelede kritik kurtarışlar yaptı. Manisaspor, kupadan elense de evinde güçlü rakibine karşı iyi bir oyunla ligde lider Ankaragücü'yle oynanacak deplasman maçı öncesi moral kazandı.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:24
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