Manisaspor'a kupa morali
TFF 1'inci Lig'de aldığı toplam 9 puan silme cezasıyla düşme hattına demir atan Grandmedical Manisaspor'da Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Beşiktaş'a karşı sergilenen futbol, camianın yüzünü biraz olsun güldürdü.
Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de namağlup lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş'la 28 Kasım'da deplasmanda oynanan ilk maçı 9-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Manisaspor, rövanşta güçlü rakibine karşı iyi bir oyun sergiledi.
Beşiktaş'ın Talisca, Negredo, Caner Erkin, Tolgay gibi yıldızları karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Manisaspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Manisaspor, özellikle ikinci yarıda sergilediği futbolla galibiyeti kaçıran taraf oldu. İlk maçta kalesinde 9 gol gören Emrullah da mücadelede kritik kurtarışlar yaptı. Manisaspor, kupadan elense de evinde güçlü rakibine karşı iyi bir oyunla ligde lider Ankaragücü'yle oynanacak deplasman maçı öncesi moral kazandı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:24
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Toplam 2
Yorum
Aslan DONK VE TARIK'DAN NE BEKLIYORLAR NEDIR BU ISRAR ?
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Eto’o hariç yıldızları satış listesine koyacak
Toplam 2
Yorum
R.Y....Z SAYIN ÖZTÜRK ANTALYASPORU BATIRDIN ESERİNLE ÖĞÜN, TORUNLARINA NASIL MİRAS BIRAKTIĞINI ANLATIRSIN
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Tosic'ten rotasyon itirafı!
Toplam 1
Yorum
bjk senden biran evvel kurtulması lazım beşiktaşımın...yarardan çok zararın var..
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