 Altınordu hayat buldu – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Altınordu hayat buldu

    Altınordu hayat buldu

    Manisaspor’u deviren kırmızı-lacivertliler, 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı

    EGE derbisinde gülen Altınordu oldu. Manisaspor'a konuk olan kırmızı-lacivertliler, sahadan 2-1 ayrıldı, 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk takımdı. 20. dakikada Manisa'da Mustafa, kırmızı kartla oyun dışı kalırken, üst üste pozisyonlara giren konuk takım penaltı kazandı. Altınordu'da topun başına geçen Kerim Avcı, 22. dakikada takımını öne geçirdi: 0-1. 50'de Perovic, siyah-beyazlılar adına skoru eşitledi: 1-1. 71'de bu kez Altınordu'da Caner, kırmızı kartla oyundan atıldı. 76'da ise sahneye Mirkan çıktı. Bu futbolcu, attığı golle Altınordu'yu zafere taşıdı: 1-2.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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