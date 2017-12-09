Bolu fren yaptı
Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Boluspor deplasmanda İstanbulspor’a tek golle boyun eğdi. Ev sahibinin tek golüne Ali Dere imza attı. Guido Koçer 78’de kırmızı kart gördü
İSTANBULSPOR SON DÖRT MAÇTIR KAZANAN BOLU'YU DEVİRDİ
İstanbul Boğaları kendi evinde oynadıkları karşılaşmayı tek golle kazanırken, iki takım da sahaya "Kudüs kırmızı çizgimizidir" yazılı pankartla çıktı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:09
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
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