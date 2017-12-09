Bolu fren yaptı

Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Boluspor deplasmanda İstanbulspor’a tek golle boyun eğdi. Ev sahibinin tek golüne Ali Dere imza attı. Guido Koçer 78’de kırmızı kart gördü

TFF 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında İstanbulspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti. 5. dakikada Gudido Koçer'in sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 60. dakikada Ali Dere'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı. 67. dakikada Cajic'in ceza sahası içi sağ tarafından vurduğu topta kaleci Gökhan'dan dönen meşin yuvarlağı Ali ağlara gönderdi. 1-0. 78. dakikada orta sahada Guido Kocer'in Zeki'ye arkadan yaptığı müdahale sonucunda karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Guido'ya kırmızı kart gösterdi. Ev sahibi maçtan 1-0 galip ayrıldı.



İSTANBULSPOR SON DÖRT MAÇTIR KAZANAN BOLU'YU DEVİRDİ

İstanbul Boğaları kendi evinde oynadıkları karşılaşmayı tek golle kazanırken, iki takım da sahaya "Kudüs kırmızı çizgimizidir" yazılı pankartla çıktı.