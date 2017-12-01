Şenol Güneş: 2 - Igor Tudor: 1
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda 2’ye 1 Güneş’in üstünlüğü bulunuyor.
Şenol Güneş ile Igor Tudor arasındaki rekabette alınan sonuçlar şöyle:
10.09.2016 - Beşiktaş: 3 - Kardemir Karabükspor: 1
10.02.2017 - Kardemir Karabükspor: 2 - Beşiktaş: 1
27.02.2017 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:15
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Hep destek tam destek!
Toplam 2
Yorum
adalet Aykuta destek olmaya mecbursun.Kasa tamtakır.Eskisi gibi olsaydı ilk 6 hafta sonunda işine son verirdin.Ama taraftar gereğini yapacak.
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''Laf dinlemiyor''
Toplam 4
Yorum
adalet Her sporun başında disiplin gelir.Disipline uymadığın zaman başarılı olman mümkün değil.Türk sporcusunun en büyük sorunu disiplinli olmak.
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Futbol Maçı
Toplam 160
Yorum
celil memmedli en iyi takim italya cok iyi oynuyorlar
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