 Şenol Güneş: 2 - Igor Tudor: 1 – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    : 2 - : 1

    Şenol Güneş: 2 - Igor Tudor: 1

    Beşiktaş Teknik Direktörü ile Galatasaray Teknik Direktörü , bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda 2’ye 1 Güneş’in üstünlüğü bulunuyor.

    Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta karşı karşıya gelecekken, bu derbi teknik direktörlerin de 3. randevusuna şahitlik edecek. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü , siyah-beyazlılara karşı ilk olarak Kardemir Karabükspor'un başındayken çıktı. Daha sonra Karabükspor ile Beşiktaş'a karşı 1 maça daha çıkan Hırvat çalıştırıcı, Galatasaray'da da ilk derbisini siyah-beyazlılar ile oynadı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş'ın Teknik Direktörü iki kez sahadan galip ayrıldı. Tudor ise rakibini 1 kez mağlup etti.

    Şenol Güneş ile Igor Tudor arasındaki rekabette alınan sonuçlar şöyle:

    10.09.2016     - Beşiktaş: 3 - Kardemir Karabükspor: 1

    10.02.2017 - Kardemir Karabükspor: 2 - Beşiktaş: 1

    27.02.2017 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:15
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