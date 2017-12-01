"Ben ve ekibim burada olmaktan pişman değiliz"









Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor'un yaşadığı zorluklara rağmen geldiği için pişman olmadığını vurgulayan İldiz, Samsunspor karşısında kazanmak istediklerini söyledi.



"Zorluklara rağmen ben ve ekibim burada olmaktan kesinlikle pişman değiliz"

Kulübün içerisinde bulunduğu duruma rağmen göreve geldiği sürede pişmanlık duymadığını aktaran İldiz, "Biz buraya gelirken Sinan beyle uzun uzun görüşüp, ciddi plan ve projeler çerçevesinde geldik. Bu kadar sıkıntı ve zorluklara rağmen ben ve ekibim burada olmaktan kesinlikle pişman değiliz. Tam tersi bu zorlukların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu çerçevede idari anlamda işler istediğimiz gibi gider. Biz bunu dışında saha içerisinde gerçekten savaşmaya çalışıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi hakikaten arkadaşlarımız sahada futbol anlamında her şeylerini veriyorlar. Son derece pozitif oynuyoruz. Skorlara da yansımaya başladı ama daha iyi yansıması lazım. Açıkçası puan olarak istediğimiz yerde değiliz. Bunun için her müsabaka çok önemli. Samsun'a gideceğiz biliyorsunuz, Hürriyet cezalı. Onun dışında ufak tefek arızalarımız var ama maça kadar bir şey kalmaz. Samsun bu ligin iddialı ekiplerinden. Onlar da şu ana kadar çok istedikleri puanları toplayamadılar. Bu nedenle mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. İnşallah iyi bir netice ile döneriz" diye konuştu.



Açıklamaların ardından takımının başına geçen İldiz, 60 dakikalık bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e2 pas çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma ile son bulan antrenmanın ardından Eskişehirspor karayolu ile İstanbul'a, oradan da havayolu ile Samsun'a hareket edecek. Olağanüstü Kongre'nin ertelenmesinin ardından kulüpte yaşanan gelişmelerden söz eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz , Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yapılan ziyareti değerlendirdi. Takımın içinde bulunduğu zorluklara karşın Başkan Büyükerşen'in önerilerde bulunduğunu kaydeden İldiz, "Geçen haftadan beri gelişen hadiseleri biliyorsunuz. Oyuncularımızla beraber kulübümüzün içerisinde bulunduğu durumu kamuoyuna aksettirmek için son derece seviyeli bir şekilde gereğini yaptık. Bunun kamuoyunda istediğimiz sonucu getirdi diye düşünüyorum. Bunun devamında Büyükerşen bizimle görüşmek istedik. Gittik, uzun bir sohbet toplantısı yaptık. İçinde bulunduğumuz durumu kendilerine tekrar izah ettik. Onlarda bize bir takım önerilerde bulundular" dedi.Kulübün içerisinde bulunduğu duruma rağmen göreve geldiği sürede pişmanlık duymadığını aktaran İldiz, "Biz buraya gelirken Sinan beyle uzun uzun görüşüp, ciddi plan ve projeler çerçevesinde geldik. Bu kadar sıkıntı ve zorluklara rağmen ben ve ekibim burada olmaktan kesinlikle pişman değiliz. Tam tersi bu zorlukların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu çerçevede idari anlamda işler istediğimiz gibi gider. Biz bunu dışında saha içerisinde gerçekten savaşmaya çalışıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi hakikaten arkadaşlarımız sahada futbol anlamında her şeylerini veriyorlar. Son derece pozitif oynuyoruz. Skorlara da yansımaya başladı ama daha iyi yansıması lazım. Açıkçası puan olarak istediğimiz yerde değiliz. Bunun için her müsabaka çok önemli. Samsun'a gideceğiz biliyorsunuz, Hürriyet cezalı. Onun dışında ufak tefek arızalarımız var ama maça kadar bir şey kalmaz. Samsun bu ligin iddialı ekiplerinden. Onlar da şu ana kadar çok istedikleri puanları toplayamadılar. Bu nedenle mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. İnşallah iyi bir netice ile döneriz" diye konuştu.Açıklamaların ardından takımının başına geçen İldiz, 60 dakikalık bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e2 pas çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma ile son bulan antrenmanın ardından Eskişehirspor karayolu ile İstanbul'a, oradan da havayolu ile Samsun'a hareket edecek. 01 Aralık 2017, Cuma Güncelleme: 14:45 Etiketler: TFF 1. Lig, Eskişehirspor, Yücel İldiz







