 Balıkesirspor'da hedef galibiyet serisi başlatmak – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da hedef galibiyet serisi başlatmak

    <a href="/index/balikesirspor?id=40b9d194-0662-4993-b746-f575f16c4731" class="" rel="tag">Balıkesirspor</a>'da hedef galibiyet serisi başlatmak

    TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yenerek yeniden Play-Off potasına giren Baltok, pazar günü konuk edeceği Akın Çorap Giresunspor'u da gözüne kestirdi.

    Teknik Direktör Can Cangök, zirve müccadelesi veren rakiplerine karşı mutlak 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Sakat ve cezalı oyuncumuz bulunmuyor, tam kadro ile maça hazırlanıyoruz. Giresunspor kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Sahada en iyisini yapacağız. Serimiz sürecek" dedi.

    Rakiplerine karşı önlem alacaklarını da aktaran deneyimli teknik adam, "Bizim bu ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok. Yeter ki kendimize güvenelim ve futbolun doğrularını sahaya yansıtalım. Pazar günü Giresunspor'u evine puansız göndereceğimize inayorum. Özellikle erken gol bulup, maçın başında rahatlamak istiyoruz. Ardından farkı açmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Taraftarımızın da desteğine ihtiyaç duyuyoruz" şeklinde konuştu.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da hedef galibiyet serisi başlatmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN