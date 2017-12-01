Balıkesirspor'da hedef galibiyet serisi başlatmak
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yenerek yeniden Play-Off potasına giren Balıkesirspor Baltok, pazar günü konuk edeceği Akın Çorap Giresunspor'u da gözüne kestirdi.
Teknik Direktör Can Cangök, zirve müccadelesi veren rakiplerine karşı mutlak 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Sakat ve cezalı oyuncumuz bulunmuyor, tam kadro ile maça hazırlanıyoruz. Giresunspor kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Sahada en iyisini yapacağız. Serimiz sürecek" dedi.
Rakiplerine karşı önlem alacaklarını da aktaran deneyimli teknik adam, "Bizim bu ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok. Yeter ki kendimize güvenelim ve futbolun doğrularını sahaya yansıtalım. Pazar günü Giresunspor'u evine puansız göndereceğimize inayorum. Özellikle erken gol bulup, maçın başında rahatlamak istiyoruz. Ardından farkı açmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Taraftarımızın da desteğine ihtiyaç duyuyoruz" şeklinde konuştu.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:34
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
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