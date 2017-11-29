Sözeri'den rotasyon sinyali
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, geride kalan haftalarında bazı futbolcuların sürekli forma giydiğini, bunun da ritim sıkıntısı oluşturabileceğini belirterek, bundan sonraki süreçte oyuncu seçimlerinde daha esnek davranıp, değişiklikler yapabileceklerini söyledi.
Sözeri, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana takım olarak iyi bir hava yakaladıklarına rağmen son iki haftadır istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydetti. Üst sıraları hedefleyen takımın bu amaç uğruna galibiyet serisi elde etmesi gerektiğini anlatan Sözeri, bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.
Ligin geride kalan 13 haftasını sürekli incelediklerini belirten Sözeri, şunları aktardı:
"Geride kalan haftalarda takımımızda birçok isim sürekli olarak forma giydi. Bundan dolayı fiziksel olarak bir ritim sıkıntıları yaşayabilirler. Bundan sonraki süreçte bu eksikliği yaşamamak için seçimlerde biraz daha esnek davranıp, değişiklikler yapabiliriz. Bakıldığı zaman son haftalarda oyuna sonradan giren isimler takımımıza ciddi bir enerji katıyor. Sonradan oyuna giren oyuncularımızın bu performansları ve sahiplenmeleri de takım olarak iyi bir ortam yakaladığımızın bir göstergesidir."
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:18
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G.Saraylı futbolcu maç boyunca yuhalandı!
Toplam 10
Yorum
görengören Bu ÇAMDALI oynatacana U19- U21 herneyse orda oyuncu yokmu ÇAMDALDAN Kötüyse kaldırın genç takımı
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 20
Yorum
:)))) sen kaç yaşındasın, böyle maçmı satılır :)) fazla ağlamayın sadece ağlamayı biliyosunuz başka bişeyden anladığınız yok
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Jose: Bana takım bul
Toplam 2
Yorum
adalet Aman ne olur gitme.Golleri kim atacak.Fenerbahçe sensiz ne yapabilir.DEFOL
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