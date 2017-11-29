 Gakgoş’a uyarı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Gakgoş’a uyarı

    Gakgoş’a uyarı
    ELAZIĞSPOR Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç'tan futbolculara mesaj: "İiki hafta kötü oynadık. Ortada çok konuşulacak bir futbol yoktu. Düzelmemiz lazım. Futbolcuların taşın altına elini koymalı."
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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