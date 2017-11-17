 Balıkesirspor evinde puan vermek istemiyor – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    evinde puan vermek istemiyor

    Balıkesirspor evinde puan vermek istemiyor

    TFF 1'inci Lig'de pazar günü Eskişehirspor'u konuk edecek Baltok, geçen sezon hem iç saha hem de deplasmanda yenildiği rakibini evinde devirmek istiyor.

    Teknik Direktörü Can Cangök, deneyimli oyunculardan kurulu Eskişehirspor'un zorlu bir rakip olduğuna dikkat çekti. Can Cangök, "İstanbulspor karşısında aldığımız 4-1'lik ağır yenilgi bizim için büyük bir ders oldu. Milli maçlar için verilen arayı iyi değerlendirdik. Kalemizi gole kapatmak üzerine çalışmalar yaptık. İnşallah taraftarımızın da desteği ile bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılacağız ve geçen yılın rövanşını da almış olacağız" dedi.

    Ligde hafife alınacak bir rakip bulunmadığını söyleyen Cangök, "Tüm takımların teknik ve güç seviyeleri birbirine yakın. İstekli oynarsanız maçı alırsınız. Kim daha istekli, kim daha hırslı olursa maçı lehine çeviriyor. Şimdi elimize geçen fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz. Eskişehirspor'u yenerek taraftarımıza kendimizi affettirmek niyetindeyiz" şeklinde konuştu. Balıkesirspor ile Eskişehirspor, 1975-76 sezonundan bu yana 6 kez ligde karşılaştı. Bu karşılaşmaların 2'sini Eskişehirspor, 2'sini Balıkesirspor kazanırken 2 mücadelede eşitlik bozulmadı. Eskişehirspor, geçen sezonki müsabakaları 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanmayı başardı.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:36
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