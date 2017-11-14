 Vali Karahan'dan Denizlispor'a destek – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Vali Karahan'dan 'a destek

    Vali Karahan'dan Denizlispor'a destek

    Denizli Valisi , 'u ziyaret ederek son dönemde alınan başarılı sonuçlardan dolayı kutladı.

    Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'ni ziyaret eden Vali Karahan'ı Başkan Mustafa Üstek ve yöneticiler çiçekle karşıladı. Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Karahan, TFF 1'inci Lig'de Cuma günü deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçında başarı diledi. Yönetime ve futbolculara mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Karahan, " yönetimi elini değil bütün gövdesini taşın altına sokarak büyük bir azimle çalışıyor. Ancak Denizlipor sadece yöneticilerden ibaret değil, bu şehrin önemli bir markası. Şehir olarak bütünleşerek kulübü daha iyi yerlere getirmeliyiz" dedi. Vali 'a ziyareti ve kulübe verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek ise "Son haftalarda aldığımız sonuçlarla yüzümüz gülmeye başladı. Daha iyi yerlere geleceğimize canı gönülden inanıyoruz. Bizler futbolcularımıza ve hocalarımıza güveniyoruz. Sizlerin destekleri ile daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı. Yönetim Kurulu Üyeleriyle de ayrı bir toplantı yapan Denizli Valisi Hasan Karahan, kulubün durumu hakkında bilgi aldı. Tesisleri de gezen Karahan, yeşil-siyahlı yönetimin yemekli toplantı düzenleyerek kulübün mali durumu hakkında kamuoyuna bilgi vermesini talep etti.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:56
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