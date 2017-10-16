Samsunspor gelecekten umutlu

Araboğlu, yaptığı açıklamada, futbolcuların Çaykur Rizespor maçında ortaya koydukları performansla gelecek adına kendilerine güven verdiğini söyledi. Takımın üzerindeki stresi attığını Çaykur Rizespor maçında net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Araboğlu, "Yaptığımız transferleri, ne kadar doğru kararlar aldığımızı yeniden gördük. Hatta durgunluğu nedeniyle uzun süre eleştirdiğimiz Yunan golcü Georgios Samaras'ın fiziksel olarak güçlendiğinde neler yapabileceğini bir kez daha gördük. Samaras biraz daha fiziksel olarak güçlendiğinde takıma ciddi manada güç katacak bir oyuncudur." diye konuştu.

Çaykur Rizespor karşısında oynanan futbolun kendilerini mutlu ettiğini belirten Araboğlu, şunları kaydetti:

"Zaman zaman 3 bölgede yani forvette etkili olmakta ve organizasyon yapmakta zorlansak da bunlar çalışarak giderilecek bir sorun. Dolayısıyla futboldan ve alınan 1 puandan memnunum. Ne yazık ki kaybettiğimiz puanlar nedeniyle koyduğumuz hedeften bir parça uzak gibi duruyoruz ama bunun da telafisini yapabileceğimize inanıyorum. Beklenen çıkışı yaptığımızda hedefimize yaklaşacağız. Bu takım, bu ligde çok iyi şeyler yapabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Umarım, Elazığspor deplasmanında da iyi sonuç alacağız."