 Elazığspor - Samsunspor maçının günü değişti – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    - maçının günü değişti

    Elazığspor - Samsunspor maçının günü değişti

    Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla - maçının günü ve saati değiştirildi.

    TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak olan - karşılaşmasının günü ve saati değişti. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre daha önce 21 Ekim Cumartesi günü oynanacağı duyurulan Elazığspor - Samsunspor karşılaşması 22 Ekim Pazar gününe alındı.

    Saat 15.30'da başlayacak olan mücadeleye Elazığ Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak. Konuya ilişkin olarak Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Fikstür gereği; 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanması gereken Elazığspor - Samsunspor karşılaşması Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun ilgili kararına istinaden 22 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:12
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