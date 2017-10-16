Elazığspor - Samsunspor maçının günü değişti
Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla Elazığspor - Samsunspor maçının günü ve saati değiştirildi.
Saat 15.30'da başlayacak olan mücadeleye Elazığ Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak. Konuya ilişkin olarak Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Fikstür gereği; 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanması gereken Elazığspor - Samsunspor karşılaşması Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun ilgili kararına istinaden 22 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:12
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 19
Yorum
borsa özellikle sen ve terimin para ettiği bi futbol dünyası olamaz ya ! bazı oyuncularıda yazmıyorum daha
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 11
Yorum
UA Bu maçın sonucu belli Galatasarayımız galip. Sonuc ise 3-1 den aşağı olmaz
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6 sıra birden geriledik
Toplam 1
Yorum
adalet Çok bile.
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