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Haberler Bilardo Türk finalinde şampiyon Semih Saygıner oldu!

Türk finalinde şampiyon Semih Saygıner oldu!

Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nin (PBA) finalinde 2 Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet karşılaştı. Kore’deki Türk derbisini kazanan Semih Saygıner oldu. İşte detaylar...

Bilardo Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 18:38 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 19:04
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Türk finalinde şampiyon Semih Saygıner oldu!

Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nin (PBA) finalinde 2 Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet karşılaştı. Kore'deki Türk derbisini kazanan Semih Saygıner oldu.

PBA dünya şampiyonasının 5'inci ayağında iki Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet rakiplerini eleyerek finale kadar geldi. Türk bilardosunun gururu olan iki usta isim ilk kez yurt dışında bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçtiler.

Sene boyunca düzenlenen turnuvaların sonucunda oluşan ve sıralamada ilk 32'ye girerek en iyilerin yarıştığı PBA Dünya Şampiyonası finallerinin 5'incisi olan bu şampiyonanın finali Jeju Adası'nda yapıldı.

Her setin 15 sayı üzerinden oynandığı şampiyonada 4 seti kazanan Semih Saygıner 4-1'lik skorla şampiyonluğu elde etti.

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