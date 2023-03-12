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Türkiye bilardoda dünya şampiyonu

Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in temsil ettiği A Milli Takım, Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası Finali'nde İsveçli rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştılar. Bu zafer ayrıca Türkiye’nin üst üste 3’üncü, toplamda ise 7’nci dünya şampiyonluğu oldu.

Bilardo Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 21:28
Türkiye bilardoda dünya şampiyonu
Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in temsil ettiği A Milli Takım, finalde İsveç ile karşılaştı.

Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen ve 16 ülkenin yarıştığı şampiyonada 3 Bant Türkiye Milli Takımı sırasıyla ABD, Yunanistan ve Japonya ile karşılaştı. ABD ve Japonya'yı yenen, Yunanistan ile berabere kalan milliler, çeyrek finalde Yunanistan'ı, yarı finalde de Hollanda'yı şampiyona dışında bırakarak finale yükseldiler. Türkiye, finalde ise İsveç ile karşı karşıya geldi. Semih Saygıner Blomdahl'ı, Tayfun Taşdemir de Nilsson'u aynı skorlarla 40-29 mağlup ederek dünya şampiyonu oldular. Milli takımlardaki bu zafer Türkiye'nin üst üste 3'üncü, toplamda ise 7'nci dünya şampiyonluğu oldu.

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