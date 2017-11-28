 Bilardoda milli takım kadrosu belli oldu – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Bilardoda milli takım kadrosu belli oldu

    Bilardoda milli takım kadrosu belli oldu

    Bilardoda final etabı müsabakaları sonrasında milli takım kadrosu belirlendi.

    Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 disiplinin oynandığı final etabı müsabakalarında, cepli (pool) bilardoda Türkiye şampiyonluğunu Sami Erkan Köylü elde ederken, Saki Kanatlar ikinci, Onur Yıldırım üçüncü, Ferdi Özdemir de dördüncü sırada yer aldı.

    Sami Erkan, Saki, Onur ve Ferdi, final etabı müsabakaları, önceki etaplar ve il birincilikleri sonunda 2018 Pool Bilardo Milli Takımı'nı oluşturdu.

    Final etabı müsabakaları sonunda oluşan sıralama şöyle:

    8 TOP DİSİPLİNİ

    1- Saki Kanatlar

    2- Sami Köylü

    3- Murat Teker

    3- Onur Yıldırım

    9 TOP DİSİPLİNİ

    1- Onur Yıldırım

    2- Saki Kanatlar

    3- Mehmet Bakici

    3- Sami Köylü

    10 TOP DİSİPLİNİ

    1- Sami Köylü

    2- Ferdi Özdemir

    3- Erol Kayas

    3- Saki Kanatlar

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:44
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