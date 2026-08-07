Pazarlıklar sürüyor

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Siyah beyazlılar teknik direktör İtaliano'nun kadrosunda görmek istediği Fransız asıllı Alman stoper için Stuttgart'la bonservis görüşmelerine devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
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Kara Kartal'ın stoperde 1 numaralı tercihi Jeff Chabot... Siyah beyazlılar teknik direktör İtaliano'nun kadrosunda görmek istediği Fransız asıllı Alman stoper için Stuttgart'la bonservis görüşmelerine devam ediyor. Oyuncunun Beşiktaş'a gelmek istemesi, transferde avantaj olarak görülüyor.
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