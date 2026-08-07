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Haberler Beşiktaş Ouattara 6 dakikada atıldı

Ouattara 6 dakikada atıldı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Ouattara 6 dakikada atıldı
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kassoum Ouattara, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı... Hradec Kralove karşısında teknik direktör Vincenzo İtaliano'dan formayı alan 21 yaşındaki sol bek, maça çok iyi başladı. Yaptığı hücum çıkışlarıyla rakip savunmada da etkili olan Ouattara, 6 dakika içinde gördüğü kartlarla oyundan atıldı. Genç oyuncu, önce; 65'te yaptığı hareketle sarı kartla cezalandırıldı. Bu hareketten sadece 6 dakika sonra yani 71'te rakibine yine sert bir hamlede bulunan Ouattara, ikinci sarıyı gördü ve ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
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