Oh direğe takıldı

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-Gyu Oh, dün de çok çalıştı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-Gyu Oh, dün de çok çalıştı. Kralove'nin üç stoperiyle adeta tek başına savaşan tecrübeli forvet, pozisyonlar da buldu. Özellikle ilk yarının 42'nci dakikasında gole çok yaklaşan Güney Koreli yıldız, cezayı üzerinden dönerek vuruşunu yaptı. Ancak meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı. Oh, bu sezonki üçüncü resmi maçında da gol sevinci yaşayamadı.