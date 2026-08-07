Nübel hayran bırakıyor

Midtjylland karşılaşmasında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Alexander Nübel, dünkü Kralove mücadelesinde de kalesinde devleşti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Midtjylland karşılaşmasında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Alexander Nübel, dünkü Kralove mücadelesinde de kalesinde devleşti. Özellikle 70'inci dakikada Abdullahi Umar'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda açıyı daraltan Alman file bekçisi mutlak golü önledi. Uzun ve isabetli paslarıyla da dikkat çeken Nübel, 90 dakikada tam 8 kurtarış yaptı.