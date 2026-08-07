Daha ileri gideceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Kralove galibiyetinin ardından rövanş öncesinde iddialı konuştu: "Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum. Bugün gördük, hep söylediğim gibi, Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maç çok zordu. 10 kişi kaldık, bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum. Bu takım yaklaşık bir aydır birlikte, temeli oturttuk.

NELER OLACAK GÖRECEĞİZ

Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz. 2. yarıda ruhumuz çok farklıydı, daha istekliydik. Daha fazla şans bulduk. Ama önemli bir konu var, daha bitirici olmamız gerekiyor. 3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz., savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Bu olmadığı için çok mutluyum. İleride daha da iyi olabiliriz. Ben buna inanıyorum."