İkinci yarının lideri

Beşiktaş yeni transferlerin katılımıyla birlikte sezonun ikinci perdesinde bambaşka bir görüntü çiziyor. Siyah-beyazlılar ikinci yarının geride kalan 7 haftasında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak hanesine 17 puan yazdırdı. Kartal şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u geride bırakarak bu periyotta en çok puan toplayan takım oldu. Sezonun ilk yarısında bireysel hatalar nedeniyle çok gol yiyen Kartal, son 2 maçta kalesini gole kapamayı başardı. 7 haftalık periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1'er mağlubiyet yaşayan Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir 16 puan topladı. Fenerbahçe ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 15 puan yazdırdı. Bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan ve 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan siyah-beyazlı takım, 7 Mart Cumartesi günü liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ı konuk edecek. Beşiktaş, taraftarı önünde ezeli rakibini mağlup ederek hem yükselişini sürdürmek hem de gövde gösterisi yapmak istiyor.