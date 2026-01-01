Salih'te imza yakın

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ı renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı kurmaylar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği 27 yaşındaki milli ön liberoyla el sıkıştı. Kara Kartal'a gelmeye hazır olan Özcan'la 3 yıllık sözleşme için anlaşma sağlandı. Beşiktaş, kontratı bitecek olan tecrübeli yıldızı, bonservissiz transfer etmek istiyor.

Ancak Alman devi, bu talebe yanaşmıyor ve 2 milyon euro istediği öğrenildi. Milli ön liberonun ise Borussia Dortmund'la karşılıklı bir anlaşmayla kontratını feshetmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Bonservis krizi çözülürse imzalar atılacak.

Aksi durumda Beşiktaş ile sarı-siyahlılar, bonservis için yeniden masaya oturacak.