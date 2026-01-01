CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Salih'te imza yakın

Salih'te imza yakın

Beşiktaş, Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ı renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı kurmaylar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği 27 yaşındaki milli ön liberoyla el sıkıştı. Kara Kartal'a gelmeye hazır olan Özcan'la 3 yıllık sözleşme için anlaşma sağlandı. Beşiktaş, kontratı bitecek olan tecrübeli yıldızı, bonservissiz transfer etmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Salih'te imza yakın

Ancak Alman devi, bu talebe yanaşmıyor ve 2 milyon euro istediği öğrenildi. Milli ön liberonun ise Borussia Dortmund'la karşılıklı bir anlaşmayla kontratını feshetmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Bonservis krizi çözülürse imzalar atılacak.

Ancak Alman devi, bu talebe yanaşmıyor ve 2 milyon euro istediği öğrenildi. Milli ön liberonun ise Borussia Dortmund'la karşılıklı bir anlaşmayla kontratını feshetmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Bonservis krizi çözülürse imzalar atılacak.

Aksi durumda Beşiktaş ile sarı-siyahlılar, bonservis için yeniden masaya oturacak.

