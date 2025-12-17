CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İlk yarı yetmedi

İlk yarı yetmedi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de ilk yarılarda 18 gol atarak bu alanda en iyi takım oldu. Ancak ilk 45 dakikadaki bu performans genel performansa yansımadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlk yarı yetmedi

Süper Lig'de bu sezon zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta ilginç bir istatistik öne çıktı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 16 hafta sonunda maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım olurken, ikinci yarılarda aynı performansı gösteremedi. İlk 45 dakikalar baz alında kaydettiği 18 golle en başarılı takım Kartal oldu. Ligde 29 gol atan Sergen Yalçın'ın ekibi, maçların ikinci yarısında rakip fileleri 11 kez havalandırabildi. Süper Lig'de en skorer dördüncü takım konumundaki Kartal, özellikle derbilerde ilk yarıları önde tamamlasa da 3 puan elde etmeyi başaramadı.

SAVUNMADA ALARM VERDİ

Ligde 16 haftada kalesinde 22 gol gören Beşiktaş, defansta sıkıntı yaşadı. Hücumda gelen 29 gole karşılık yenilen 22 gol sonrasında averaj 7'de kaldı. Siyah-beyazlılar, 16 haftada ligde en fazla gol yiyen yedinci takım olarak olumsuz bir istatistiğe imza attı.

REKLAM - İdefix
G.Saray'dan Lauriente hamlesi!
DİĞER
Beşiktaş’ta Ocak planı belli oldu! Transfer için paket teklif
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
G.Saray'dan Icardi’ye yeni sözleşme!
Şampiyonluğu getirecek o transfer! Fenerbahçe ve Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona son 16 biletini aldı! Barcelona son 16 biletini aldı! 01:22
Barcelona son 16 biletini aldı! Barcelona son 16 biletini aldı! 01:21
Chelsea Lig Kupası'nda yarı finalde! Chelsea Lig Kupası'nda yarı finalde! 00:58
Chelsea Lig Kupası'nda yarı finalde! Chelsea Lig Kupası'nda yarı finalde! 00:58
Jasikevicius: Pana kendi oyununu... Jasikevicius: Pana kendi oyununu... 00:54
Jasikevicius: Pana kendi oyununu... Jasikevicius: Pana kendi oyununu... 00:54
Daha Eski
Dünya Kupası için 60 dolara bilet! Dünya Kupası için 60 dolara bilet! 00:47
Dünya Kupası için 60 dolara bilet! Dünya Kupası için 60 dolara bilet! 00:47
F.Bahçe evinde Panathinaikos'a mağlup F.Bahçe evinde Panathinaikos'a mağlup 00:31
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki! Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki! 00:31
G.Saray'dan Icardi için yeni açıklama! G.Saray'dan Icardi için yeni açıklama! 00:31
Şampiyonluğu getirecek o transfer! Fenerbahçe ve Galatasaray... Şampiyonluğu getirecek o transfer! Fenerbahçe ve Galatasaray... 00:31