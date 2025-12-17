İlk yarı yetmedi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de bu sezon zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta ilginç bir istatistik öne çıktı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 16 hafta sonunda maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım olurken, ikinci yarılarda aynı performansı gösteremedi. İlk 45 dakikalar baz alında kaydettiği 18 golle en başarılı takım Kartal oldu. Ligde 29 gol atan Sergen Yalçın'ın ekibi, maçların ikinci yarısında rakip fileleri 11 kez havalandırabildi. Süper Lig'de en skorer dördüncü takım konumundaki Kartal, özellikle derbilerde ilk yarıları önde tamamlasa da 3 puan elde etmeyi başaramadı.

SAVUNMADA ALARM VERDİ

Ligde 16 haftada kalesinde 22 gol gören Beşiktaş, defansta sıkıntı yaşadı. Hücumda gelen 29 gole karşılık yenilen 22 gol sonrasında averaj 7'de kaldı. Siyah-beyazlılar, 16 haftada ligde en fazla gol yiyen yedinci takım olarak olumsuz bir istatistiğe imza attı.