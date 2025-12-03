Deplasman Kartal’ı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışından uzakta kalan Beşiktaş'ta deplasman karnesi dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar dış saha maçlarında ligin en iyi takımlarından biri konumuna geldi. Son olarak deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon 8 dış saha mücadelesinde 4 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kartal deplasmanda 13 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

EN İYİ ÜÇÜNCÜ TAKIM

Ligde 14 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Beşiktaş, topladığı 24 puanın 14'ünü dış sahada elde etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı takım deplasmanda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından en iyi üçüncü takım konumunda. Galatasaray dış sahada 16 puan alırken, Fenerbahçe de 15 puan topladı. 14 puanla Beşiktaş da hemen üçüncü sırada geldi.

6 MAÇLIK SERİ VAR

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 6 deplasman maçında kaybetmedi. Sergen Yalçın'ın ekibi, dış sahadaki son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kartal, deplasmandaki son yenilgisini 19 Eylül tarihinde Göztepe'ye karşı 3-0'lık skorla yaşamıştı.

İÇ SAHA SONUÇLARI TERSİNE DÖNDÜ

Beşiktaş bu sezon evinde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Kartal özellikle sahasında çıktığı son 3 maçı kazanamadı. Siyah- beyazlılar Gençlerbirliği (1-2) ve Fenerbahçe (2-3) önünde kaybederken Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Aslında Beşiktaş ligde ilk 3 iç saha maçında 9 puan toplayarak iyi başlamıştı.