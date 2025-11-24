Beşiktaş'ın nefesi yetmedi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son yıllarda Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, iyi başladığı maçların sonunu getiremiyor. Rafa Silva'nın yokluğunda konuk ettiği Samsunspor karşısında zor anlar yaşayan Beşiktaş, 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Zirvede yer alan G.Saray'ın 11 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, golsüz eşitlikle sona eren ilk yarının ardından ikinci devreye çok istekli başladı. Aradığı golü de bulmakta gecikmedi.

ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

Karşılaşmanın 57'nci dakikasında El Bilal Toure'nin ceza alanı içerisinde yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Cengiz bu golden 9 dakika sonra geriye hatalı bir pas atınca ceza alanı içinde topu önünde bulan Ndiaye maça dengeyi getirdi. İkinci yarının son anlarında karşı karşıya pozisyonda Polat'a geçit vermeyen Ersin, maça damgasını vurdu.

KARAOĞLAN VAR'I DİNLEMEDİ

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, 35'inci dakikada Borevkovic'in eline çarpan pozisyonda VAR uyarısını dinlemedi. VAR hakemi Erkan Engin, Borevkovic'in ceza alanı içerisinde topa elle müdahale ettiğini belirterek orta hakem Atilla Karaoğlan'ı VAR monitörüne çağırdı. Karaoğlan yaptığı inceleme sonrasında topun önce Borevkovic'in dizine çarptığını ve sonrasında eline değdiğini belirterek VAR uyarısını dinlemedi ve oyunu taç atışı ile devam ettirdi. VAR uyarısına rağmen penaltıda ısrar etmedi. Mücadele yaklaşık 5 dakika incelemeler yüzünden uzadı ve bu süre karşılaşmanın ilk yarısına eklendi.

ALKIŞLAR GÖKHAN'A

Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Gökhan, Samsun maçında sahanın en iyilerinden birisi oldu. Sağ bekte rakiplerine geçit vermeyen ve mücadelesi ile ön plana çıkan Gökhan siyah-beyazlı tribünlerden alkış almayı başardı.

YILDIRIM'A TEPKİ VARDI

Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesinde açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki gösterdiler. Tehditler aldığını ifade ederek karşılaşmayı takip etmek için Tüpraş Stadı'na gitmeyen Yıldırım aleyhine tezahüratlar yapıldı.

YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de geçen hafta 3-1 kazandıkları Antalyaspor mücadelesine göre kadroda tek değişikliğe gitti. Cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Djalo'nun yerine ilk 11'e geçti.

RAFA KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlı takımla ipleri iyice koparan Portekizli oyuncu Rafa Silva hafta içerisinde sakatlığını bahane ederek idmanlara çıkmamıştı. Portekizli futbolcu dünkü Samsunspor mücadelesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya alınmadı.