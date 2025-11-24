CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın nefesi yetmedi

Beşiktaş'ın nefesi yetmedi

Tüpraş Stadı’nda 57’de Cengiz’in penaltı golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 66’da Ndiaye’ye engel olamadı ve zirveyle aradaki puan farkı da 11’e yükseldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın nefesi yetmedi

Son yıllarda Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, iyi başladığı maçların sonunu getiremiyor. Rafa Silva'nın yokluğunda konuk ettiği Samsunspor karşısında zor anlar yaşayan Beşiktaş, 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Zirvede yer alan G.Saray'ın 11 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, golsüz eşitlikle sona eren ilk yarının ardından ikinci devreye çok istekli başladı. Aradığı golü de bulmakta gecikmedi.

ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

Karşılaşmanın 57'nci dakikasında El Bilal Toure'nin ceza alanı içerisinde yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Cengiz bu golden 9 dakika sonra geriye hatalı bir pas atınca ceza alanı içinde topu önünde bulan Ndiaye maça dengeyi getirdi. İkinci yarının son anlarında karşı karşıya pozisyonda Polat'a geçit vermeyen Ersin, maça damgasını vurdu.

KARAOĞLAN VAR'I DİNLEMEDİ

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, 35'inci dakikada Borevkovic'in eline çarpan pozisyonda VAR uyarısını dinlemedi. VAR hakemi Erkan Engin, Borevkovic'in ceza alanı içerisinde topa elle müdahale ettiğini belirterek orta hakem Atilla Karaoğlan'ı VAR monitörüne çağırdı. Karaoğlan yaptığı inceleme sonrasında topun önce Borevkovic'in dizine çarptığını ve sonrasında eline değdiğini belirterek VAR uyarısını dinlemedi ve oyunu taç atışı ile devam ettirdi. VAR uyarısına rağmen penaltıda ısrar etmedi. Mücadele yaklaşık 5 dakika incelemeler yüzünden uzadı ve bu süre karşılaşmanın ilk yarısına eklendi.

ALKIŞLAR GÖKHAN'A

Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Gökhan, Samsun maçında sahanın en iyilerinden birisi oldu. Sağ bekte rakiplerine geçit vermeyen ve mücadelesi ile ön plana çıkan Gökhan siyah-beyazlı tribünlerden alkış almayı başardı.

YILDIRIM'A TEPKİ VARDI

Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesinde açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki gösterdiler. Tehditler aldığını ifade ederek karşılaşmayı takip etmek için Tüpraş Stadı'na gitmeyen Yıldırım aleyhine tezahüratlar yapıldı.

YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de geçen hafta 3-1 kazandıkları Antalyaspor mücadelesine göre kadroda tek değişikliğe gitti. Cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Djalo'nun yerine ilk 11'e geçti.

RAFA KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlı takımla ipleri iyice koparan Portekizli oyuncu Rafa Silva hafta içerisinde sakatlığını bahane ederek idmanlara çıkmamıştı. Portekizli futbolcu dünkü Samsunspor mücadelesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya alınmadı.

D&R REKLAM
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum!
DİĞER
Ahmet Çakar, Rizespor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları kaleme aldı! "Rize'nin iki golü de..."
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj!
F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! 01:08
Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! 01:08
F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! 01:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:08
Milano derbisinde zafer Milan’ın! Milano derbisinde zafer Milan’ın! 01:08
Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! 01:08
Daha Eski
C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! 01:08
Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 01:08
Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! 01:08
Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! 01:08
Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! 01:08
Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! 01:08