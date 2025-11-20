CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Önce Beşiktaş

Önce Beşiktaş

Rafa Silva konusunda belirsizlik yaşayan Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, kulübün menfaatlerinden asla geri adım atmayacak. Takıma zarar vermesine göz yumulmayacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Önce Beşiktaş

Beşiktaş'ta Rafa Silva konusu gündemde durmaya devam ediyor. Önceki gün bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmayan ve hastaneye MR'a gönderilen Portekizli yıldıza karşın her zaman kulübün menfaatleri ön planda tutulacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, kulübün zarar görmemesi, takımın yaşananlardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyor. SÜPER Lig'de 13. haftada pazar günü kritik bir Samsunspor maçına çıkacak Beşiktaş, saha dışı konularla ilgilenmek yerine saha içine odaklanmak istiyor. Rafa Silva'ya da gitmek istiyorsa kulübün şartlarını yerine getirmesi gerektiği her fırsatta anımsatılıyor. Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, takımın ligdeki zirve yarışı ve ocak ayı transfer çalışmalarına ağırlık vermek istiyor.

MR SONUCU TEMİZ ÇIKTI

Beşiktaş'tan Rafa Silva için bir açıklama geldi. MR sonuçlarında herhangi bir patolojiye rastlanmadığı duyuruldu. Açıklamada, "Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza mekanik lomber ağrı tanısıyla tedavi uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

