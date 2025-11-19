CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Potada rakip Telekom

Potada rakip Telekom

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 8. haftasında bu akşam deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Gruplarında iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom averajla ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü basamakta bulunuyor. Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ta ilk kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Potada rakip Telekom
