Potada rakip Telekom

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 8. haftasında bu akşam deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Gruplarında iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom averajla ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü basamakta bulunuyor. Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ta ilk kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 8. haftasında bu akşam deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Gruplarında iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom averajla ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü basamakta bulunuyor. Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ta ilk kez karşı karşıya gelecek.