CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Cerny’ye yeni görev

Cerny’ye yeni görev

Siyah-beyazlılarda teknik heyet Rafa Silva’nın yokluğunda Vaclav Cerny’yi hazırlıyor. Çekyalı yıldızın orta sahada Portekizli futbolcunun rolünü üstlenmesi bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cerny’ye yeni görev

Kartal'da Rafa Silva belirsizliği sürerken teknik heyet hazırlıklarını yaptı. Kadroda Rafa Silva'nın yokluğunda orta sahada 10 numara bölgesinde Vaclav Cerny'nin oynaması kararlaştırıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Cerny, bu sezon iki kez 10 numara mevkiinde oynadı. Çekyalı yıldızın hem asist özelliği hem de çalım yönüyle bu rolü rahatlıkla üstleneceği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcu daha önce kariyerinde Rangers ve Wolfsburg'da da 10 numarada zaman zaman forma giymişti. Cerny'nin de bu mevkiide oynarken rahat hissettiği aktarıldı. Siyah-beyazlı teknik heyetin Samsunspor maçıyla beraber Cerny'yi 10 numaraya çekeceği, kanatlarda da Cengiz Ünder ile El Bilal Toure'nin şans bulacağı aktarıldı. Ayrıca Jota Silva'nın da bu üç futbolcunun alternatifi olarak yer alacağı dile getirildi.

Cerny bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta 1 gol attı, 4 asist yaptı ve 571 dakika süre aldı.

F.Bahçe'ye çifte piyango!
İngiliz devinden Singo'ya servet!
DİĞER
Rafa Silva yine idmana çıkmadı! Beşiktaş nedenini açıkladı...
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu!
Cimbom'dan Hakan harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:12
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:11
Altay tankı! Altay tankı! 01:55
Alkışlar millilere Alkışlar millilere 01:52
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:52
Tarih yazdık Tarih yazdık 01:49
Daha Eski
Yolumuz açık Yolumuz açık 01:47
Deniz tarih yazdı Deniz tarih yazdı 01:43
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:43
Bulgaristan 3 puanla bitirdi Bulgaristan 3 puanla bitirdi 01:42
Tam kadro gidiyoruz Tam kadro gidiyoruz 01:41
Orkun Kökçü enfes oynadı Orkun Kökçü enfes oynadı 01:40