Cerny’ye yeni görev

Kartal'da Rafa Silva belirsizliği sürerken teknik heyet hazırlıklarını yaptı. Kadroda Rafa Silva'nın yokluğunda orta sahada 10 numara bölgesinde Vaclav Cerny'nin oynaması kararlaştırıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Cerny, bu sezon iki kez 10 numara mevkiinde oynadı. Çekyalı yıldızın hem asist özelliği hem de çalım yönüyle bu rolü rahatlıkla üstleneceği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcu daha önce kariyerinde Rangers ve Wolfsburg'da da 10 numarada zaman zaman forma giymişti. Cerny'nin de bu mevkiide oynarken rahat hissettiği aktarıldı. Siyah-beyazlı teknik heyetin Samsunspor maçıyla beraber Cerny'yi 10 numaraya çekeceği, kanatlarda da Cengiz Ünder ile El Bilal Toure'nin şans bulacağı aktarıldı. Ayrıca Jota Silva'nın da bu üç futbolcunun alternatifi olarak yer alacağı dile getirildi.

Cerny bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta 1 gol attı, 4 asist yaptı ve 571 dakika süre aldı.