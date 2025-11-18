Cerny’den ilginç hareket

Çekya Milli Takımı'ndan affını isteyen ve milli arada siyah-beyazlı takımla çalışmalarını sürdüren Vaclav Cerny ile Fenerbahçeli bir minik taraftar selfie çektirmek istedi. 28 yaşındaki yıldızın, selfie esnasında Fenerbahçe formasındaki armayı eliyle kapatması dikkat çekti.
