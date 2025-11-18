CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Cerny'den ilginç hareket

Cerny’den ilginç hareket

Çekya Milli Takımı'ndan affını isteyen ve milli arada siyah-beyazlı takımla çalışmalarını sürdüren Vaclav Cerny ile Fenerbahçeli bir minik taraftar selfie çektirmek istedi. 28 yaşındaki yıldızın, selfie esnasında Fenerbahçe formasındaki armayı eliyle kapatması dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Cerny’den ilginç hareket
Çekya Milli Takımı'ndan affını isteyen ve milli arada siyah-beyazlı takımla çalışmalarını sürdüren Vaclav Cerny ile Fenerbahçeli bir minik taraftar selfie çektirmek istedi. 28 yaşındaki yıldızın, selfie esnasında Fenerbahçe formasındaki armayı eliyle kapatması dikkat çekti.
