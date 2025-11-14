Rafa Silva idmanda yok

Beşiktaş'ta herkesin merakla beklediği Rafa Silva dünkü antrenmanda yer almadı. Portekizli futbolcu dün antrenman öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Deneyimli futbolcu çalışmaya ise katılmadı. Rafa Silva'nın tesislerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
Beşiktaş'ta herkesin merakla beklediği Rafa Silva dünkü antrenmanda yer almadı. Portekizli futbolcu dün antrenman öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Deneyimli futbolcu çalışmaya ise katılmadı. Rafa Silva'nın tesislerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.