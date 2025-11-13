CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sol beke takviye

Sol beke takviye

Ocak ayı Beşiktaş için hareketli geçecek. Sezon başında Benfica'dan transfer edilen David Jurasek gönderilecek oyuncular listesinde ilk sırada yer alıyor. Gerek savunma gerek hücumda performansıyla hayal kırıklığına neden olan Çekyalı oyuncudan kendisine kulüp bulması istenecek. İlk 11'deki yerini Rıdvan Yılmaz'a kaptıran 25 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği maçında kendi kalesine gol atmıştı. Sezon başında yuvaya dönen Rıdvan Yılmaz da henüz beklentileri karşılayamadı. Siyah-beyazlı yönetimin ara transfer döneminde sol beke de takviye yapması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Sol beke takviye

Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
