Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'ın bankosu

Sergen Yalçın'ın bankosu

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle yaz transfer döneminde Kayserispor'dan transfer edilen Gökhan Sazdağı istikrarlı form grafiğiyle takdir topluyor. Cezalı olduğu ve statü gereği forma giyemediği 3 karşılaşma dışındaki 7 müsabakada 90 dakika sahada kalan deneyimli sağ bek, taraftarların da güvenini kazandı. Mücadele gücü ve savunmadaki başarısıyla dikkat çeken Gökhan, henüz skora etki edemedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
