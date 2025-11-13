Sergen Yalçın'ın bankosu

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle yaz transfer döneminde Kayserispor'dan transfer edilen Gökhan Sazdağı istikrarlı form grafiğiyle takdir topluyor. Cezalı olduğu ve statü gereği forma giyemediği 3 karşılaşma dışındaki 7 müsabakada 90 dakika sahada kalan deneyimli sağ bek, taraftarların da güvenini kazandı. Mücadele gücü ve savunmadaki başarısıyla dikkat çeken Gökhan, henüz skora etki edemedi.