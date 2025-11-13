Beşiktaş'tan ayrılık kararı! Jurasek'a yol göründü

Ocak ayı Beşiktaş için hareketli geçecek. Sezon başında Benfica'dan transfer edilen David Jurasek gönderilecek oyuncular listesinde ilk sırada yer alıyor. Gerek savunma gerek hücumda performansıyla hayal kırıklığına neden olan Çekyalı oyuncudan kendisine kulüp bulması istenecek. İlk 11'deki yerini Rıdvan Yılmaz'a kaptıran 25 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği maçında kendi kalesine gol atmıştı. Sezon başında yuvaya dönen Rıdvan Yılmaz da henüz beklentileri karşılayamadı. Siyah-beyazlı yönetimin ara transfer döneminde sol beke de takviye yapması bekleniyor.