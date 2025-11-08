Beşiktaş yükselişe geçmek istiyor! İşte Kara Kartal'ın Hesap.com Antalyaspor maçı 11'i

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 12. haftada Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Antalya'da Corendon Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. Ligde sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş son olarak evinde Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik yenilgi aldı. Lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde olan Kartal'da ciddi eksikler de göze çarpıyor.

Antalyaspor maçında cezalı durumda olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü yer alamayacak.

İLK 11'DE ROTASYON OLACAK

Antalyaspor önünde 3 puan kazanmak zorunda olan siyah- beyazlılarda sakatlığı bulunan Rafa Silva da maç kadrosuna alınmadı. Kartal'da Rafa Silva'nın yokluğunda Cerny'nin merkeze geçmesi bekleniyor. El Bilal Toure ve Cengiz Ünder'i kanatlarda düşünen siyah-beyazlılar, forvet hattında ise Tammy Abraham ile başlamayı hesaplıyor. Orta sahada Ndidi'nin yanında Salih Uçan'ı kullanacak Beşiktaş teknik heyeti, savunma merkezinde ise Tiago Djalo-Felix Uduokhai ikilisini yan yana oynatmayı planlıyor.

İŞTE ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Saric, Abdülkadir, Soner, Cvancara, Boli

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham

59. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu akşam 59. kez kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 58 maçın 36'sında Beşiktaş sahadan kazanarak ayrılırken, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

MURAT KAYTAZ KULÜBEDE

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, cezalı olduğu için Antalyaspor maçında kulübede yer alamayacak. 53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Yalçın'a, PFDK tarafından 1 maç ceza verildi. Antalya deplasmanında siyah-beyazlıların kulübesine Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz geçecek.

KARTAL, ANTALYA'DA ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, Antalya'daki karşılaşmalarda rakibine galibiyet sayısında ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Beşiktaş, Antalya'da oynanan 29 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken sadece 4 kez yenildi. İki takım arasında Antalya'da oynanan 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon Corendon Stadı'nda oynanan müsabakada ise takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

UDUOKHAI SINIRDA

Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Bugüne kadar Süper Lig'de Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Uduokhai, sınıra geldi. Deneyimli savunma oyuncusu Antalyaspor karşısında da sarı kart görmesi halinde ligde 13. haftada Samsunspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

BULUT HİÇ KAZANAMADI

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı hiç galibiyeti bulunmuyor.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılara karşı toplamda 11 kez rakip olan Bulut, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Erol Bulut geçen sezon Gaziantep'in başında çıktığı karşılaşmada da Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah- beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle antrenmanda yer almayan Gabriel Paulista, dünkü idmana katıldı ve takımla çalıştı.