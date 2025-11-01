Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu hakkında flaş gerçek! Fenerbahçe'ye karşı...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbide Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 4 müsabakada 1 kez galip gelebilen siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak yeni bir çıkış arıyor.

İÇ SAHA PERFORMANSI

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 4 Süper Lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte konuk ettiği Eyüpspor ile Başakşehir'i 2-1 ve Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Kartal, tek mağlubiyetini Gençlerbirliği'nden 2-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 8 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN DERBİLERDE FENERBAHÇE'YE MAĞLUBİYETİ BULUNMUYOR

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun, Fenerbahçe derbilerinde mağlubiyeti bulunmuyor. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibine karşı Ersin Destanoğlu'nun kaleyi koruduğu 5 maçta 1 galibiyet elde ederken 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçların hepsinde 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 6 gol gördü.

Son derbisine 2 Ekim 2022'de oynanan Fenerbahçe karşısında çıkan Ersin Destanoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 3 yıl aradan sonra ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev alacak.

Siyah-beyazlılar ile şampiyonluk sevinci de yaşayan Ersin, derbide forma giymesi durumunda Kara Kartal ile 100. maçına çıkacak.

UDUOKHAI VE EMİRHAN, CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta savunma oyuncuları Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, derbide kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda dün yapılan idmanla birlikte takımla çalışmaya başlayan Rafa Silva'nın ardından eksik oyuncu bulunmuyor.

SİYAH-BEYAZLILARIN 14 FUTBOLCUSU, SİFTAH PEŞİNDE

Beşiktaş'ta 14 oyuncu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde; yaz transfer döneminde kadroya katılan David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin, Demir Ege Tıknaz ile Kartal Kayra Yılmaz, ilk kez Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz ise, görev alması halinde yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra sarı-lacivertlilere karşı derbide sahaya çıkacak.

İKİ TAKIMDA DA FORMA GİYENLER

İki takım arasındaki rekabette birçok futbolcu her iki kulübün formasını da giydi. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giyen oyuncular arasında; Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi isimler de bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Mert Günok; sarı-lacivertlilerde Cenk Tosun, Anderson Talisca ise mevcut kadrolarda bulunan rakip takım forması giymiş oyuncular.

Beşiktaş'ın sarı-lacivertlilerden kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, RAMS Başakşehir ve Altınordu'nun ardından siyah-beyazlı forma ile de Fenerbahçe'ye rakip olacak.