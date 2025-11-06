CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Orkun Kökçü suskunluğunu bozdu!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartın ardından yaşanan tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 21:38
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartın ardından yaşanan tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı formayı giymenin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kökçü, yaşananları değerlendirmek için birkaç gündür sessiz kaldığını belirtti.

Kökçü, maç içinde aldığı karar nedeniyle takımın zor durumda kaldığını ifade etti. Maçın genelinde Beşiktaş'ın üstün bir oyun sergilediğini hatırlatan Kökçü, bunun takımın potansiyelini gösterdiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Büyük Beşiktaş Ailesi. Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle baş başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Bu bilinçle, yaşananlardan sonra hemen konuşmak yerine önce düşünmeyi tercih ettim. Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki futbol kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı. Elbette konuşulacak çok nokta var, örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz. Bu da aslında biz istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir işaretti. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu. Zor bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz. Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım. Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim."

