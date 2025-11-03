Toure Kartal’a yetmedi

Beşiktaş'ın sezon başında Atalanta'dan 3 milyon euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Toure, dünkü Fenerbahçe derbisine santrfor olarak başladı. Daha önce görev aldığı 6 karşılaşmada sol kanat olarak oynayan Malili oyuncu, 5'inci dakikada harika bir gole imza attı. Önce topu kapıp, Cerny'yle buluşturan Toure, sonrasında şık bir kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Siyah-beyazlı forma altında ikinci golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, Orkun'un kırmızı kartından sonra sol kanada geçti. Toure, 86'da Abraham'ın oyuna girmesinin ardından maçı sağ kanatta tamamladı. Toure, eğer sezonun geri kalanında 13 gol daha atarsa, zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Beşiktaş, İtalyan ekibi Atalanta'ya Malili oyuncu için 15 milyon euro ödeyecek.